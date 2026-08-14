Savita Singh en Zu-B twee dagen live in Suriname

Liefhebbers van chutney en soca kunnen zich opmaken voor een bijzonder muziekweekend. De internationaal bekende artiesten Savita Singh en Zu-B verzorgen in september twee exclusieve optredens in Suriname, waarbij zij worden ondersteund door een indrukwekkende line-up van lokale en regionale artiesten.

Het tweedaagse evenement gaat op vrijdag 11 september van start met All White Exclusive in Roeli’s Event Venue aan de Kronenburgweg in Magenta. Bezoekers worden verwacht in volledig witte kleding en kunnen uitsluitend een tafel reserveren voor de avond. De show begint om 20.00 uur.

Naast Savita Singh, die bekendstaat als de Queen of Chutney Soca, en Zu-B met zijn karakteristieke gouden stem, staan ook No Merxi, Krishwam Chedi, Prashant Ramjatan, DJ Faried en The Diva Dancers op het programma. Bel 8800177 of 8586622 voor tafelreserveringen.

Een dag later verhuist het spektakel naar de KKF Event Hall, waar op zaterdag 12 september Big Chutney Soca Blast 2026 plaatsvindt. Tijdens deze avond wordt ook afscheid genomen van Good Vibezz voorafgaand aan de Holland Tour 2026.

Ook deze tweede avond staan Savita Singh en Zu-B centraal. Zij worden ondersteund door Good Vibezz, Krishwam Chedi, The Diva Dancers en DJ Temptations. Het evenement begint eveneens om 20.00 uur. Toegangskaarten kosten SRD 500 en zijn verkrijgbaar bij verschillende verkooppunten.

Met twee opeenvolgende avonden vol live-optredens van internationale en lokale artiesten belooft september een van de grootste chutney-socaweekenden van het jaar te worden voor muziekliefhebbers in Suriname.