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Misiekaba: “Verbrandingsovens onder vorige regering niet gebruikt omdat het een NDP-project was”

KAM Thuiszorg

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minister André Misiekaba van Volksgezondheid

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Minister André Misiekaba van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid in Suriname (VWA) vindt het jammer dat de verbrandingsovens die onder de regering-Bouterse werden ingevoerd, door de regering-Santokhi zijn verwaarloosd.

“Kennelijk omdat het een NDP-project was, is het in de vorige periode niet gecontinueerd. Alle verbrandingsovens zijn gewoon gelaten voor wat het was. Natuurlijk kan ik de schuld niet alleen leggen bij de overheid, want de gemeenschap was toch ook daar.

De zaken liggen in het bos en worden niet gebruikt. Ik heb gevraagd dat we dat oppakken en kijken welke van die ovens nog bruikbaar zijn. Dan zullen we ze weer aan de praat kunnen krijgen”, zei Misiekaba woensdag voor aanvang van de vergadering van de Raad van Ministers (RvM).

Met de inzet van deze verbrandingsovens kan enorme rookontwikkeling, veroorzaakt door grote branden zoals die recent is ontstaan op de vuilstortplaats te Ornamibo, tot het verleden gaan behoren.

De bewindsman gaf aan dat het Turkse Samenwerkings- en Coördinatieagentschap (TİKA) wat mogelijkheden heeft aangeboden voor een project en dat hij zijn staf heeft gevraagd om hiernaar te kijken en na te gaan of deze ovens kunnen worden gerenoveerd.

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