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Militair en junk aangehouden wegens diefstal van koperen buizen en gascilinder

KAM Thuiszorg

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Militair en junk aangehouden wegens diefstal van koperen buizen en gascilinder

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De sterke arm van Geyersvlijt heeft donderdagmorgen twee verdachten aangehouden die bezig waren koperen buizen van geïnstalleerde airco’s bij een woning aan de Rubensstraat in Suriname te slopen. Één van de verdachten is een militair.

Vernomen wordt dat de twee verdachten voor de tweede keer bij de betreffende woning waren verschenen. De eigenaar van het pand zag de verdachten op de beveiligingscamera en schakelde direct de politie in.

De agenten van Geyersvlijt kwamen ter plaatse en wisten beide verdachten op heterdaad aan te houden.

Bij onderzoek kwam aan het licht dat de verdachten eerder een gascilinder van 28 kilo hadden weggenomen. De cilinder zou vervolgens voor 200 SRD zijn doorverkocht aan een vrouw. Ook zij is aangehouden op verdenking van heling.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie wordt beslist over het lot van de verdachten. De militair zal worden overgedragen aan de Militaire Politie.

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