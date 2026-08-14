Man steekt woning in brand uit woede om betalingsachterstand

In Suriname is een houten woning aan de Sinweg in het dorp Kadjoe donderdagmiddag volledig afgebrand, nadat een man het huis uit represaille in brand zou hebben gestoken.

De politie van Brownsweg kreeg de melding dat een verdachte de woning in brand had gestoken en vervolgens in een witte stationwagen richting Paramaribo was gereden. Volgens omstanders zat de man alleen in het voertuig.

De informatie werd direct doorgespeeld aan verschillende politie-eenheden, waarna wetsdienaren ter plaatse gingen. Ook werden controleposten in de richting van Paramaribo geïnformeerd.

Kort daarna werd de 20-jarige verdachte M.A. in Klaaskreek aangehouden. Hij verplaatste zich op dat moment in een witte Toyota Probox.

Uit het onderzoek blijkt dat de verdachte eerder potten en pannen op huurkoop had verkocht aan de bewoonster, W.B. Omdat zij een betalingsachterstand had en zich volgens de politie voor de verdachte schuilhield, zou hij uit woede de woning in brand hebben gestoken.

De woning, die ongeveer 6 bij 6 meter groot was, brandde volledig af. Ook de gehele inboedel ging verloren. Het pand was aangesloten op het elektriciteitsnet, maar niet verzekerd tegen brandschade.

Bij de brand deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.

De verdachte is overgebracht voor verder onderzoek. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie zal hij worden ingesloten.