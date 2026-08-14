Gajadien: “Eenvoudige medicijnen nog steeds moeilijk verkrijgbaar”

VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien heeft donderdag aandacht in De Nationale Assemblee van Suriname (DNA) gevraagd voor de beschikbaarheid van eenvoudige medicijnen. Volgens hem zijn deze middelen nog steeds moeilijk verkrijgbaar en worden patiënten in sommige gevallen gevraagd ervoor te betalen.

Hij pleit daarom voor betere monitoring vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid (VWA), zodat burgers daadwerkelijk toegang hebben tot de benodigde medicijnen.

“Voor de eenvoudigste medicijnen die eigenlijk overal te vinden zou moeten zijn, wordt aan vrijwel alle patiënten aangegeven dat het niet aanwezig is of dat men ervoor moet betalen. Ik wil vragen dat er een goede monitoring plaatsvindt en dat er goede monitoring is vanuit Volksgezondheid om ervoor te zorgen dat onze burgers beschermd worden”, zei Gajadien.

De politicus keurt het af dat Surinaamse burgers die al een maandelijkse premie betalen voor een ziektekostenverzekering nu extra in hun zak moeten gaan om voor medicatie neer te tellen.

Minister André Misiekaba van VWA gaf aan dat dit het resultaat is van een besluit dat genomen is om het vrijemarktmechanisme los te laten voor wat betreft de invoer, distributie en verkoop van medicamenten. Voor de bewindsman zijn medicijnen echter een strategisch goed die niet in de handen van particulieren kunnen worden gelaten.

“En je laat het zeker niet over aan de grillen van de vrije markt. Maar dat hebben we wel gedaan. Inderdaad zijn er tekorten en we hebben een aantal dingen gedaan. Ten eerste hebben we gezegd dat BGVS terug moet op de plaats waar zij, voor wat betreft de nationale klappermedicamenten, de invoer en distributie doet. Dan kunnen de marktpartijen verkopen.

Dus wij zijn bezig BGVS te herstellen, omdat er tientallen miljoenen aan schulden daar waren. En we lopen die schulden stap voor stap in en we versterken het management van BGVS”, aldus de minister. Hij hoopt tot eind van dit jaar een nieuwe BGVS te kunnen presenteren.

Het tweede dat er is gedaan, is dat alle stakeholders van medicijnen een paar weken terug bij elkaar zijn gebracht in een seminar van een aantal dagen. Daar is gesproken over de essentiële medicatielijst en is er gekeken naar de geneesmiddelenklapper.

“En we hebben kritisch gekeken met buitenlandse experts en wij zijn gekomen tot een nieuwe lijst. Binnen enkele weken moeten we het resultaat op papier hebben van die stakeholdersmeeting en dan hebben we een nieuwe nationale klapper. We hebben eigenlijk twee klappers. We hebben de zogeheten nationale klapper en de klapper van het SZF. Dat gaat eruit, want wanneer we praten over een nationale klapper, dan is er één klapper. Dan is dat duidelijk voor iedereen”, stelde Misiekaba.

Ook is er goed contact geweest met de Apothekersvereniging. Daarbij zijn enkele punten op tafel gelegd, waaronder de spreiding van apotheken.