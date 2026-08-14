Ernstige stank rond lijkenhuis MMC houdt verband met twee niet-opgeëiste lichamen

De ernstige en onaangename geur rond het mortuarium van Mungra Medisch Centrum (MMC) in Nickerie houdt verband met de langdurige bewaring van twee niet-opgeëiste lichamen. Dat stelt de directie van het MMC in een verklaring van donderdag 13 augustus.

Het ziekenhuis zegt kennis te hebben genomen van signalen en berichtgeving over de onaangename geur en de zorgen die hierover binnen de gemeenschap zijn ontstaan. De directie benadrukt dat hygiëne, volksgezondheid en een respectvolle omgang met overledenen zeer serieus worden genomen.

Volgens de verklaring bevinden de twee stoffelijke overschotten zich reeds geruime tijd in het mortuarium. Eén van de lichamen verkeert volgens het ziekenhuis in een vergevorderde staat van ontbinding. De bevoegde instantie is hierover al schriftelijk geïnformeerd en het MMC heeft verzocht om toestemming te verlenen voor de ter aarde bestelling van de betreffende stoffelijke overschotten.

De directie betreurt dat de situatie aanleiding heeft gegeven tot berichtgeving en beeldvorming alsof sprake zou zijn van een structureel onhygiënische situatie binnen het mortuarium.

Het ziekenhuis benadrukt dat de huidige situatie verband houdt met de langdurige bewaring van de niet-opgeëiste stoffelijke overschotten en niet moet worden gezien als een algemene of structurele tekortkoming op het gebied van hygiëne.

De kwestie was eerder publiekelijk onder de aandacht gebracht door DNA-lid Rawien Raghoenandan, die had opgeroepen tot spoedige maatregelen vanwege de ernstige stank in het lijkenhuis. Volgens informatie die hij bij de beheerder had ingewonnen, ging het om twee aangespoelde stoffelijke overschotten van onbekende personen die in verregaande staat van ontbinding zouden verkeren.

Het MMC zegt de situatie nauwlettend te blijven monitoren en binnen zijn mogelijkheden en verantwoordelijkheden de noodzakelijke maatregelen te nemen. Het ziekenhuis stelt zich daarnaast te blijven inzetten voor een zorgvuldige, respectvolle en hygiënisch verantwoorde omgeving voor overledenen, nabestaanden, medewerkers en bezoekers.

De directie roept de gemeenschap, media en alle betrokken partijen op om bij verdere berichtgeving rekening te houden met de volledige context, de feitelijke situatie en de verantwoordelijkheden die binnen de bestaande procedures bij verschillende partijen liggen.