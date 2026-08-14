Cotino: “Ouders en leerlingen met handen in het haar door plotselinge mededeling over ontmanteling VO Reeberg”

NDP-parlementariër Rossellie Cotino heeft donderdag dringend aandacht in De Nationale Assemblee van Suriname (DNA) gevraagd voor de ontmanteling van VO Reeberg. Volgens de politica zitten ouders van leerlingen met deze plotselinge mededeling vanuit het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MINOWC) met de handen in het haar.

“Het ministerie heeft ervoor gekozen om de VO-school daar te ontmantelen en de mensen zijn daar in paniek, de ouders maken zich zorgen. Ze zitten met de handen in het haar, omdat nu kort voor sluiting van het schooljaar het ministerie plotseling vindt dat ze de school moeten ontmantelen”, zei Cotino.

De parlementariër voerde aan dat de regering recent met heel veel fanfare een woningbouwproject in hetzelfde gebied heeft gelanceerd, waardoor er in feite juist nog een tweede school erbij zou moeten komen. Voor haar moet daarom duidelijk worden wat er precies mis is met de planning.

“Kan de regering aangeven waarom over is gegaan tot dit besluit? Morgen ontvangen de leerlingen daar afschrijvingsbrieven en er zijn al mutatieformulieren verstrekt aan de leerkrachten. Het kan bij mij niet in dat die school gewoon zonder reden, natuurlijk waarschijnlijk een drogreden, wordt ontmanteld”, aldus Cotino.