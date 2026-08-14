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Consulaat Suriname in A’dam waarschuwt: e-mails komen regelmatig op verkeerd adres terecht

KAM Thuiszorg

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Het Consulaat-Generaal van Suriname in Amsterdam

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Het Consulaat-Generaal van Suriname in Amsterdam waarschuwt burgers die per e-mail contact proberen op te nemen om goed te controleren of zij het juiste e-mailadres gebruiken. Volgens het consulaat worden berichten regelmatig naar een verkeerd adres gestuurd, waardoor deze de instantie niet bereiken en dus ook niet kunnen worden behandeld.

Het consulaat merkt dat hierdoor onder burgers onnodige verwarring en frustratie kan ontstaan. Mensen die denken dat zij hun verzoek correct hebben ingediend, kunnen vervolgens tevergeefs op een reactie wachten, terwijl hun bericht in werkelijkheid nooit bij het consulaat is aangekomen.

Ook bestaat volgens de Surinaamse vertegenwoordiging het risico dat hierdoor verkeerde conclusies worden getrokken over het uitblijven van een antwoord of over de manier waarop een verzoek door het consulaat wordt afgehandeld.

Het Consulaat-Generaal roept mensen daarom op om vóór het versturen van hun bericht het gebruikte e-mailadres zorgvuldig te controleren. Het juiste e-mailadres voor contact met het consulaat in Amsterdam is cg.amsterdam@mofa.gov.sr.

Met de waarschuwing hoopt het consulaat te voorkomen dat verzoeken verloren gaan en burgers onnodig lang op een reactie wachten.

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