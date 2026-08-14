Braganza dreigt regering met schadeclaim van USD 86 miljoen om Mennonieten-projecten

De firma Braganza Marketing Group heeft een forse waarschuwing afgegeven aan de Surinaamse regering. Het bedrijf stelt dat de Mennonieten die op drie van hun projecten werken niet illegaal in Suriname verblijven en dat de werkzaamheden juist plaatsvinden op basis van afspraken die eerder met de overheid zijn gemaakt.

Als die afspraken door de regering worden ondermijnd, kan dat volgens het bedrijf grote financiële gevolgen hebben: deze week is een concept-schadeclaim van USD 86 miljoen voorbereid.

Eerder deze maand zei president Simons op een regeringspersconferentie geen ruimte te hebben voor Mennonieten die illegaal bos in het Surinaamse binnenland kappen. Overtreders hebben volgens haar inmiddels deurwaardersexploten ontvangen om de gebieden te verlaten.

Volgens Braganza Marketing Group zijn alle Mennonieten uit Belize en Mexico die bij de projecten betrokken zijn met geldige visa in Suriname. Ook weerspreekt het bedrijf dat op de drie terreinen illegale activiteiten plaatsvinden. De onderneming stelt uitsluitend uitvoering te geven aan wat met het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij is afgesproken.

Het bedrijf verwijst daarbij naar drie overeenkomsten voor percelen langs de weg naar West-Suriname met een gezamenlijke oppervlakte van 34.185 hectare. Die overeenkomsten zouden met het ministerie van LVV zijn gesloten en volgens Braganza ook de instemming hebben gehad van de president en de landbouwcommissie van De Nationale Assemblée. Voor de projecten wordt een bruto jaaromzet van ongeveer USD 78,8 miljoen geraamd.

Braganza zegt verbaasd te zijn over de huidige discussie, omdat het na het sluiten van de overeenkomsten juist bij de regering zou hebben aangedrongen op duidelijke communicatie richting de samenleving. Volgens het bedrijf bleef die communicatie uit, waardoor nu volgens de onderneming onjuiste berichten circuleren.

Braganza benadrukt tevens dat de Milieu Effecten Rapportage nog wordt uitgevoerd en bij de Nationale Milieu Autoriteit is aangeboden. Ook zou geen enkele Mennoniet binnen het project een deurwaardersexploot hebben ontvangen of officieel zijn aangezegd te vertrekken.

De onderneming stelt verder dat omliggende gemeenschappen direct bij de projecten worden betrokken. Met zowel Witagron als Apoera zouden samenwerkingsovereenkomsten zijn gesloten. Bewoners uit deze gebieden krijgen volgens het plan voorrang bij werkgelegenheid, waaronder taxivervoer, groot transport en werkzaamheden op het land. Daarnaast wordt in totaal USD 600.000 gestort in gemeenschapskassen voor lokale ontwikkelingsprojecten.

Braganza maakt zich tegelijk zorgen over de manier waarop de discussie over de Mennonieten wordt gevoerd. Volgens het bedrijf moet ieder individu op basis van feiten en wetgeving worden beoordeeld en mag een hele gemeenschap niet verantwoordelijk worden gehouden op grond van afkomst, nationaliteit, cultuur of religie. De onderneming roept daarom op tot een debat zonder generalisaties, vijandigheid of discriminatie.

De onderneming zegt open te blijven staan voor overleg met de regering, maar maakt tegelijkertijd duidelijk dat gemaakte afspraken volgens haar niet zonder gevolgen kunnen worden genegeerd. Daarmee lijkt het conflict rond de Mennonieten-projecten een nieuwe fase te zijn ingegaan, waarbij naast de politieke en maatschappelijke discussie nu ook een mogelijke miljoenenclaim boven de markt hangt.