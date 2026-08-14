17-jarige aangehouden na schietpartij tijdens verkoopafspraak gasbuks

De 17-jarige Nerinio N., alias ‘Rin’, is dinsdag door leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) aangehouden op verdenking van poging tot moord, poging tot doodslag, poging tot zware mishandeling met voorbedachten rade en diefstal met geweld.

Het geval vond plaats op zaterdag 11 juli aan de Athletiekstraat in Suriname. Het slachtoffer had kort daarvoor twee schotverwondingen opgelopen en meldde zich bij de politie voor hulp. Hij werd vervolgens per ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Volgens het slachtoffer had hij enkele dagen eerder een gasbuks via Facebook te koop aangeboden. Op vrijdag 10 juli kreeg hij een bericht van een man die belangstelling toonde voor het wapen. De twee spraken af dat de koper de gasbuks zou kunnen bezichtigen en testen.

Omdat de koper niet over vervoer beschikte, werd afgesproken dat het slachtoffer hem aan de Athletiekstraat tegemoet zou rijden.

Het slachtoffer arriveerde op de afgesproken locatie. Terwijl hij daar stond te wachten, zag hij drie mannen in zijn richting komen. Één van hen herkende hij als de persoon met wie hij via Facebook contact had gehad.

Deze vroeg naar de gasbuks. Nadat het slachtoffer deze aan hem had overhandigd om te testen, zou de verdachte het wapen gelijk op hem hebben gericht en twee keer hebben geschoten. Het slachtoffer werd geraakt aan zijn rechterzij.

Na de schietpartij verlieten de daders de plaats te voet. De politie werd ingeschakeld.

Uit het onderzoek bleek dat het slachtoffer twee schotverwondingen had opgelopen. Tijdens het verhoor gaf hij aan hevige pijn te hebben.

De politie zette het onderzoek voort, waarbij ‘Rin’, precies na een maand door leden van het RBTP werd aangehouden. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte in verzekering gesteld.