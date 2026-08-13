Woning aan Tampoeaweg volledig uitgebrand; complete inboedel verloren

Een stenen laagbouwwoning aan de Tampoeaweg in Suriname is dinsdagmiddag volledig uitgebrand.

Vernomen wordt dat de Surinaamse brandweer bij aankomst een stenen woning van ongeveer 10 bij 8 meter aantrof die in lichterlaaie stond. Het pand brandde van binnen volledig uit en ook de gehele inboedel ging verloren.

Volgens brandweervoorlichter Olton Pinas was de woning niet verzekerd tegen brand. Het pand was bovendien niet rechtstreeks aangesloten op het elektriciteitsnet van de EBS. De stroomvoorziening vond plaats via een kabel die vanuit een andere woning was aangelegd.

De oorzaak van de brand is vooralsnog niet bekend. Bij de brand deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.