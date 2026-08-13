Wereldbank waarschuwt: Suriname kan ruim 15.000 nieuwe banen mislopen zonder investering in vaardigheden

Suriname staat voor een grote uitdaging om voldoende geschoolde arbeidskrachten klaar te stomen voor meer dan 15.000 nieuwe en verbeterde banen die naar verwachting tegen 2030 zullen ontstaan. Dat blijkt uit het rapport Suriname Jobs and Skills Radar 2030 van de Wereldbank.

Het rapport is opgesteld door de Education Global Practice van de Wereldbank, met inbreng van overheidsinstanties, werkgevers, opleidingsinstituten en ontwikkelingspartners, waaronder de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), UNICEF, UNESCO, de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB), de Islamitische Ontwikkelingsbank (IsDB) en de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM).

Het rapport geldt als een van de meest uitgebreide analyses van de gereedheid van de Surinaamse beroepsbevolking. De onderzoekers concluderen dat de ontwikkeling van menselijk kapitaal nu een nationale economische prioriteit moet worden, naast investeringen in de industrie.

Volgens het rapport zullen vooral de olie- en gassector, het toerisme en de agribusiness de komende jaren voor sterke economische groei zorgen. De ontwikkeling van het GranMorgu-offshoreolieproject, waarvan de productie in 2028 van start moet gaan, kan alleen al meer dan 6.000 banen opleveren.

De Wereldbank waarschuwt echter dat de economische kansen verloren dreigen te gaan als Suriname niet snel investeert in onderwijs, vakopleidingen en arbeidsmarktbeleid. Werkgevers kampen nu al met tekorten aan onder meer ingenieurs, lassers, elektriciens, industriële technici, veiligheidsspecialisten, logistieke medewerkers en horecaprofessionals. Hierdoor zijn bedrijven vaak aangewezen op buitenlandse arbeidskrachten.

Uit het onderzoek blijkt verder dat het onderwijsstelsel met verschillende uitdagingen kampt. Minder dan de helft van de kinderen tussen 7 en 14 jaar behaalt een voldoende leesniveau, terwijl slechts ongeveer een kwart over voldoende rekenvaardigheden beschikt. Ook ligt het percentage leerlingen dat het voortgezet onderwijs afrondt onder de 50 procent.

Werkgevers geven aan dat zij veel tijd en middelen moeten investeren om nieuwe werknemers basisvaardigheden bij te brengen voordat zij kunnen worden opgeleid voor specifieke functies. Daarnaast beschikken veel technische en beroepsopleidingen volgens het rapport over verouderde apparatuur en sluiten opleidingen niet altijd aan op de behoeften van het bedrijfsleven.

De Wereldbank pleit daarom voor investeringen in beter onderwijs, modernisering van beroepsopleidingen, meer stage- en leerwerktrajecten en een nauwere samenwerking tussen scholen en werkgevers. Ook wordt het belang benadrukt van een beter systeem om toekomstige arbeidsmarktbehoeften in kaart te brengen.

Volgens de opstellers van het rapport heeft Suriname slechts een beperkte periode om de bevolking voor te bereiden op de economische ontwikkelingen die de komende jaren worden verwacht. De mate waarin Surinamers zelf kunnen profiteren van de nieuwe investeringen zal volgens hen grotendeels afhangen van de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel.