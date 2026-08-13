Vandaag is het Internationale Linkshandigendag

Elk jaar op 13 augustus wordt wereldwijd de Internationale Dag van de Linkshandigen gevierd. Deze dag, in 1976 opgericht, is bedoeld om bewustwording te creëren rondom de diverse kleine en grote ongemakken waarmee linkshandigen in onze voornamelijk rechtshandige samenleving dagelijks te maken hebben. Hoewel de dag al tientallen jaren bestaat, wint zij de laatste jaren steeds meer aandacht en erkenning.

Ongeveer 10 tot 15% van de wereldbevolking is linkshandig. Dit betekent dat zij de linkerhand als dominante hand gebruiken bij activiteiten zoals schrijven, knippen en snijden.

Doordat het merendeel van de bevolking rechtshandig is, zijn veel gebruiksvoorwerpen en voorzieningen afgestemd op rechtshandigen, wat het voor linkshandigen soms lastig maakt.

Historisch gezien werd linkshandigheid vaak negatief beoordeeld. Men beschouwde het als een afwijking en hechtte er bijgelovige associaties aan; de linkerhand werd zelfs gezien als ‘de hand van de duivel’. Dit leidde ertoe dat linkshandigen als onhandig werden bestempeld, wat nog weerspiegeld wordt in het bekende gezegde ‘twee linkerhanden hebben’.

Tegenwoordig is het inzicht veranderd en wordt linkshandigheid erkend als een natuurlijke variatie binnen de mensheid, met eigen sterke punten en kenmerken.

De Internationale Dag van de Linkshandigen draagt bij aan het vergroten van begrip en het creëren van een inclusievere samenleving waarin iedereen, ongeacht dominante hand, optimaal kan functioneren.