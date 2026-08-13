Vaarverbod Canawaima opgeheven na herinspectie

De veerdienst tussen Suriname en Guyana kan worden voortgezet. Het vaarverbod voor de M.V. Canawaima is na een herinspectie op 13 augustus 2026 opgeheven.

Canawaima Ferry Service Inc. en Canawaima Management Company N.V. melden dat de veerboot opnieuw is geïnspecteerd en weer mag varen. Daarmee is de onderbreking van de verbinding tussen beide landen van de baan.

Volgens de bedrijven blijft de veiligheid van passagiers, bemanning en het vaartuig vooropstaan. De technische opvolging van de M.V. Canawaima wordt daarom voortgezet volgens de afspraken die hierover zijn gemaakt.

De organisaties spreken hun waardering uit voor de samenwerking met de bevoegde autoriteiten en andere betrokken partijen in Suriname en Guyana. Ook medewerkers, media en de gemeenschap worden bedankt voor hun inzet en begrip in de afgelopen periode.

De verdere inspanningen blijven volgens CFS en CMC gericht op het waarborgen van een veilige, betrouwbare en duurzame veerverbinding tussen Suriname en Guyana.