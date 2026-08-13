Radio 10-stem Gerda Duttenhofer overleden op 79-jarige leeftijd

De Surinaamse radiowereld heeft op woensdag 12 augustus afscheid moeten nemen van Gerda Duttenhofer. De markante presentatrice, die decennialang nauw verbonden was aan Radio 10 Magic FM, is op 79-jarige leeftijd overleden.

Duttenhofer maakte vanaf de beginjaren deel uit van het radiostation dat op 10 december 1996 voor het eerst de ether inging. Zij was de echtgenote van wijlen Werner Duttenhofer, oprichter, directeur en eigenaar van Radio 10 Magic FM, maar bouwde daarnaast zelf een herkenbare plaats op binnen het station.

Voor veel luisteraars werd zij vooral bekend door het programma Club Tropicana, dat zij jarenlang van maandag tot en met vrijdag presenteerde. Ook op zondagavond was haar stem te horen in Sabor Con Calor, waarin Latijns-Amerikaanse muziek een centrale rol speelde. Volgens het bericht gold zij bovendien als een van de pioniers van Latin muziek in Suriname.

Gerda Duttenhofer stond bekend om haar uitgesproken en spontane manier van presenteren. Haar belangstelling beperkte zich niet tot muziek; zij hield zich ook bezig met boeken en ontwikkelingen in de samenleving. In een terugblik op Radio 10 uit 2009 werd zij omschreven als een flamboyante presentatrice die het radiowerk sterk miste wanneer zij met vakantie was.

Na het overlijden van Werner Duttenhofer in maart 2013 bleef zij verbonden aan Radio 10. Daarmee bleef zij ook een van de herkenbare vertegenwoordigers van de beginperiode van het station.

Opmerkelijk is dat het radiostation op 10 december van dit jaar precies dertig jaar bestaat. Die mijlpaal zal Duttenhofer niet meer meemaken. Haar programma’s en kenmerkende stem blijven volgens het bericht echter nauw verbonden aan een belangrijk tijdperk binnen de Surinaamse radiogeschiedenis.

Nabestaanden, familie, vrienden, oud-collega’s en de Radio 10-familie worden veel sterkte toegewenst met het verlies.