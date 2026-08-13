Pokie denkt dat discussie over dubbel salaris een politieke aanval is

Minister Diana Pokie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting in Suriname (SOZAVO) ziet geen reden om aan te nemen dat zij verkeerd zou hebben gehandeld door 11 jaar lang normaal haar salaris als leerkracht te ontvangen, terwijl zij lid was van De Nationale Assemblee (DNA).

De politica noemt de discussie die bepaalde personen nu daarover wensen te voeren daarom een politieke aanval en stelt dat de wet die dubbele functies en salarissen verbiedt toen nog niet bestond. Deze regeling is pas in de zittingsperiode van het huidige parlement en de regering ingegaan.

“U weet dat die wet pas vorig jaar is ingegaan. Dan moeten ze alle politici benaderen, want toen was ik leerkracht en dubbele functies waren wettelijk niet verboden. U weet dat er politieke aanvallen zijn en ik denk dat dit een politieke aanval is. Dus ik stoor me daaraan niet”, zei Pokie woensdag voor aanvang van de vergadering van de Raad van Ministers (RvM).

Volgens de bewindsvrouw waren de meeste DNA-leden in die tijd ook ergens binnen de overheid werkzaam. Zij adviseert de mensen die de verhalen over haar nu verspreiden om hun tijd liever beter te besteden.

Recent is de minister reeds in opspraak in het parlement geweest toen bleek dat zij een dubbel salaris ontving bij de overheid. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) betaalde haar door als leerkracht, terwijl zij als minister geen dubbel salaris mocht ontvangen. Pokie gaf toen aan dat dit gebeurd zou zijn zonder dat zij ervan op de hoogte was. Zij verklaarde stappen te zullen ondernemen om de betaling stop te zetten en het bedrag terug te storten.