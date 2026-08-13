Megan Lee wint VOS Student Excellence Award; ziekte moeder werd haar grote motivatie

Megan Lee van het A.A. Hoogendoorn Atheneum is uitgeroepen tot winnaar van de 40e editie van de Rotary VOS Student Excellence Award in Suriname. Opvallend is dat Lee tijdens haar presentatie vertelde dat de ziekte van haar moeder voor haar een belangrijke motivatie is geweest om extra haar best te doen.

Aan de jubileumeditie deden dit jaar 22 studenten mee. Zij moesten op 25 juli voor een jury van Rotarians een online presentatie van vijf minuten verzorgen, waarin zij niet alleen hun schoolprestaties toelichtten, maar ook vertelden over hun activiteiten buiten school.

Lee wist de jury uiteindelijk het meest te overtuigen. De tweede plaats ging naar Shanya Ramsewaksing van de Kangoeroe Community School, terwijl D’Angelo Trusfull van het Miranda Lyceum als derde eindigde.

Naast haar studie zet Lee zich volgens Rotary Club of Paramaribo Central in voor World Cleanup Day. Ook is zij actief in basketbal en kickboksen. Inmiddels is zij naar Nederland vertrokken, waar zij Biomedical Sciences gaat studeren. Haar levensmotto luidt: “Als ik ook maar één leven kan verbeteren, is mijn werk de moeite waard.”

Minister Dirk Currie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur feliciteerde de deelnemende studenten met hun prestaties. Hij wees daarbij op het belang van inzet, doorzettingsvermogen en goede resultaten als basis voor hun verdere ontwikkeling en toekomst.

De Student Excellence Award bestaat inmiddels veertig jaar. Rotary Club of Paramaribo Central introduceerde het programma in het fiscale jaar 1986-1987 om jonge Surinaamse talenten te erkennen en te stimuleren. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar goede schoolresultaten, maar ook naar persoonlijkheid, leiderschap, maatschappelijke betrokkenheid en inzet voor de samenleving.

Sinds 2025 is het programma uitgebreid met motivatiesessies voor examenklassen van VWO- en HAVO-scholen in verschillende districten. Daarmee wil de organisatie leerlingen niet alleen aan het einde van het schooljaar belonen, maar hen ook tijdens moeilijke periodes in hun schoolloopbaan ondersteunen. De jubileumuitreiking vond plaats in het Radisson Hotel Paramaribo.