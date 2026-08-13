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Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Lösche vraagt naar meer preventieve maatregelen om aantal verkeersdoden tegen te gaan

KAM Thuiszorg

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WK 2026

NDP-parlementariër Taschana Lösche heeft dinsdag 11 augustus extra aandacht in De Nationale Assemblee (DNA) gevraagd voor het gestegen aantal verkeersdoden.

In de periode van januari tot en met juli 2026 zijn in Suriname volgens het Verkeersveiligheidsinstituut (VVI) 57 dodelijke verkeersslachtoffers geregistreerd. Daarnaast werden 2.259 personen na een verkeersongeval behandeld op de Spoedeisende Hulp (SEH). Lösche deed een beroep op het ministerie van Justitie en Veiligheid om het beleid met betrekking tot preventie en verkeersveiligheid aan te scherpen.

“We zitten al op 57 verkeersongevallen en het is vreselijk. Ik doe een beroep, want we zijn bekend met de vakantietijd in Suriname. Dat grote aantallen mensen vanuit Paramaribo vertrekken naar de districten, waar ze plezier kunnen maken tijdens de vakantie bij de verschillende vakantieoorden.

Ik druk het ministerie echt op het hart, gezien wij vanaf 15 augustus tot 15 september ook de verkeersveiligheidsmaand herdenken, dat dit daadwerkelijk een prioriteit wordt van de regering”, zei Lösche.

Van de 57 verkeersslachtoffers waren 18 bromfietsers, 9 autobestuurders, 7 voetgangers, 6 mede-inzittenden en 5 buspassagiers. De meeste dodelijke verkeersongevallen deden zich voor in Wanica en Paramaribo, met respectievelijk 19 en 18 slachtoffers.

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