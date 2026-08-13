Laatste eer voor Borger Breeveld: uitvaart van Surinaams film- en media-icoon vandaag in Nederland

Familie, vrienden, collega’s en bewonderaars nemen vanmiddag afscheid van Borger Breeveld. De uitvaart van de markante Surinaamse acteur en mediaman vindt plaats in Nederland en is ook via een livestream te volgen, zodat mensen in Suriname en daarbuiten het afscheid kunnen meebeleven.

Breeveld overleed maandag op 82-jarige leeftijd na een periode van ziekte. Volgens zijn familie leed hij aan diabetes en overleed hij in een Nederlands ziekenhuis aan nierfalen.

Met zijn overlijden verloor Suriname een van de bekendste gezichten uit de nationale film- en televisiewereld. Hij verwierf onsterfelijke bekendheid met zijn hoofdrol als Roy Ferrol in de filmklassieker Wan Pipel uit 1976. Die productie groeide uit tot een cultureel symbool en wordt nog altijd gezien als een van de belangrijkste films uit de Surinaamse geschiedenis.

Naast zijn werk als acteur drukte Breeveld ook een groot stempel op de Surinaamse media. Hij was jarenlang verbonden aan de Surinaamse Televisie Stichting (STVS), werkte als programmamaker en televisieregisseur en zette zich in voor de ontwikkeling van de Surinaamse filmsector. Ook was hij medeoprichter van het Film Instituut Paramaribo en bleef hij zich tot op latere leeftijd inzetten voor film- en televisieproducties.

Zijn overlijden leidde de afgelopen dagen tot veel reacties uit Suriname en Nederland. Velen roemden hem als een pionier die generaties inspireerde en met zijn werk een blijvende bijdrage leverde aan de Surinaamse cultuur. Ook president Jennifer Simons stond stil bij zijn overlijden en noemde hem een overtuigd nationalist.

De familie liet eerder weten geen gelegenheid te bieden voor een traditionele rouwvisite, maar wel prijs te stellen op herinneringen en condoleances. Na zijn crematie zal zijn as overgebracht worden naar Suriname.