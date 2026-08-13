Inhalende automobilist rijdt voetganger dodelijk aan

Een voetganger is vanmorgen om het leven gekomen bij een aanrijding met een auto aan de Santopolderweg in Suriname.

Het slachtoffer is een vrouw. Volgens de eerste informatie werd zij aangereden toen de automobilist bezig was een ander voertuig in te halen.

De hulpdiensten kregen melding van het ongeval en gingen ter plaatse voor onderzoek. Bij aankomst van de ambulance bleek dat het slachtoffer geen tekenen van leven meer vertoonde.

De politie heeft de locatie afgezet en is een onderzoek gestart.

De identiteit van het slachtoffer en verdere details zijn vooralsnog niet bekend. Zodra meer informatie beschikbaar is, volgt een update.