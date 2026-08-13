DNA bespreekt nationaliteitsregels voor Nederlandse voetballers van Surinaamse komaf

De discussie over Nederlandse spelers van Surinaamse komaf die voor het nationale voetbalelftal willen uitkomen, heeft een nieuwe juridische fase bereikt. De Commissie Naturalisatie van De Nationale Assemblée heeft zich woensdag 12 augustus gebogen over de vraag hoe de Surinaamse nationaliteitswetgeving in zulke gevallen moet worden toegepast.

Centraal stond artikel 16 van de Wet op de Nationaliteit en het Ingezetenschap. Daarbij werd vooral gekeken naar de vraag wanneer iemand juridisch gezien vrijwillig een andere nationaliteit aanvaardt en welke gevolgen dat kan hebben voor voetballers van Surinaamse komaf.

Tijdens het overleg met vertegenwoordigers van de Surinaamse Voetbalbond kwam juist dat punt nadrukkelijk aan de orde. Vanuit de commissie werd gevraagd wanneer precies sprake is van vrijwillige aanvaarding van een andere nationaliteit.

Advocaat Gaetano Best, die de SVB juridisch bijstond, stelde dat daarvoor sprake moet zijn van een concrete rechtshandeling. Volgens hem betekent het enkele feit dat iemand bereid is om voor Suriname uit te komen, niet automatisch dat die persoon daarmee vrijwillig een andere nationaliteit aanvaardt.

Dat standpunt is opmerkelijk, omdat het de juridische ruimte rond spelers van Surinaamse komaf mogelijk ruimer maakt dan soms wordt aangenomen. Tegelijkertijd benadrukte Best dat rechtszekerheid zwaar moet wegen. Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat wettelijke bepalingen steeds op dezelfde manier worden uitgelegd, zodat zij weten waar zij juridisch aan toe zijn.

Volgens De Nationale Assemblée wordt de kwestie vanwege de urgentie de komende dagen opnieuw besproken. Commissievoorzitter Ebu Jones gaf aan dat het overleg dus snel een vervolg krijgt.

Naast Jones namen ook Annie Sadi, Chuanrui Wang, Ivanildo Plein en Xiaobao Zheng deel aan de vergadering. Rabindre Parmessar was als toehoorder aanwezig.

De komende bespreking kan daarmee belangrijk worden voor de verdere juridische positie van spelers van Surinaamse komaf die voor Natio willen uitkomen.