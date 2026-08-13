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Bijna 3 kilo vermoedelijke drugs onderschept bij inval in Paramaribo

KAM Thuiszorg

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Bijna 3 kilo vermoedelijke drugs onderschept bij inval in Paramaribo
Beeld via PR Korps Politie Suriname

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Bij een drugsinval in Paramaribo heeft de politie bijna 3 kilogram aan verdovende middelen in beslag genomen. Twee verdachten van 45 en 52 jaar zijn daarbij aangehouden en vervolgens in verzekering gesteld.

De actie vond dinsdag 11 augustus plaats en werd uitgevoerd door de Narcotica Brigade van het Korps Politie Suriname (KPS), in samenwerking met interventie-eenheden. Aanleiding voor de inval was informatie dat op het betreffende adres vermoedelijk drugs werden verhandeld.

Volgens het KPS had de Narcotic Intelligence Unit (NIU) die informatie vooraf nader uitgewerkt. Daarna werd onderzoek verricht op en rond de locatie, waarna de verdachten M.P. (45) en Z.A. (52) konden worden aangehouden.

Tijdens de doorzoeking stuitten de politie-eenheden op verschillende hoeveelheden drugs. In totaal ging het om ongeveer 2.958 gram. Het grootste deel daarvan, circa 2.779 gram, bestond uit marihuana. Daarnaast werd ongeveer 179 gram hasj aangetroffen.

De middelen waren onder meer verpakt in zakken en afzonderlijke zakjes. Ook namen de agenten verschillende digitale weegschalen, verpakkingsmateriaal, meerdere geldbedragen en mobiele telefoons in beslag.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn beide verdachten hangende het verdere onderzoek door de politie in verzekering gesteld.

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