Alicia Grootfaam scherpt eigen Surinaams discuswerprecord opnieuw aan

Atlete Alicia Grootfaam (22) heeft haar eigen Surinaams record op het onderdeel discuswerpen opnieuw verbeterd. Tijdens de Nationale Kampioenschappen op zondag 9 augustus wierp zij de discus naar een afstand van 42,23 meter en bracht daarmee het nationale record verder op scherp.

Met haar prestatie verbeterde Grootfaam haar eigen Surinaamse record van 40,61 meter, dat zij op 8 februari 2026 had gevestigd. Toen verbrak zij het bijna 50 jaar oude record van Orlanda Lynch (40,52 meter), dat sinds 7 maart 1976 standhield.

De recordworp van 42,23 meter werd na afloop van de wedstrijd opnieuw officieel opgemeten met een metalen meetband door scheidsrechter Grasita Berrenstein-Morman. Daarbij werd de afstand gecontroleerd en de geldigheid van de recordprestatie bevestigd, meldt de Surinaamse Atletiek Bond (SAB).

Met het nieuwe record onderstreept Grootfaam haar sterke ontwikkeling binnen de Surinaamse atletiek. De SAB feliciteert de atlete, club Profosoe en trainer Lazaro Calderon Munder met deze bijzondere prestatie.

Discuswerpen is een atletiekonderdeel (krachtsport) waarbij atleten een ronde schijf (de discus) zo ver mogelijk werpen vanuit een speciale cirkel van 2,5 meter diameter.