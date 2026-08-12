Zware crash op Kennedyweg: Auto belandt op dak, twee inzittenden niet aanspreekbaar

Bij een zware botsing op de Kennedyweg in Suriname zijn zondagochtend zes personen gewond geraakt. Twee van hen waren na het ongeval niet aanspreekbaar. Opmerkelijk is dat de 20-jarige bestuurder van een van de betrokken voertuigen volgens zijn moeder niet over een rijbewijs zou beschikken.

Het ongeval vond plaats ter hoogte van pandnummer 337. Bij aankomst trof de politie zes gewonden aan op de oostelijke rijbaan. Bij de aanrijding waren een Honda Fit en een Lexus betrokken.

Uit het voorlopige onderzoek blijkt dat de 29-jarige M.P. met de Honda Fit over de Kennedyweg reed vanuit de richting van Onverwacht naar Zanderij. Achter hem reed de 20-jarige O.P. in de Lexus.

M.P. verklaarde dat de bestuurder van de Lexus hem in een bocht probeerde in te halen. Tijdens die manoeuvre kwamen de twee voertuigen met elkaar in botsing. De bestuurder van de Honda verloor daarop de controle over het stuur, waarna zijn auto tegen een houten EBS-mast botste en vervolgens in de oostelijke trens belandde.

Ook de Lexus raakte van de weg. Het voertuig kwam uiteindelijk op zijn dak in de westelijke goot terecht.

In de Honda zaten naast bestuurder M.P. nog drie personen: de 40-jarige D.P., de 30-jarige R.M. en de 27-jarige S.G. Zij liepen bij de botsing verschillende verwondingen op.

De 20-jarige bestuurder van de Lexus en zijn 21-jarige mede-inzittende D.V. waren na het ongeval niet aanspreekbaar. Volgens de politie beschikt M.P. over een Nederlands rijbewijs. De moeder van O.P. verklaarde dat haar zoon niet in het bezit zou zijn van een rijbewijs.

De afdeling Verkeer Regio Midden heeft de zaak in onderzoek. De precieze toedracht en de omstandigheden waaronder de botsing heeft plaatsgevonden, worden verder onderzocht.