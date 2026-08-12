Verpleegkundigen willen terug naar Suriname, maar minister Misiekaba zal geen ticket- en huisvestingskosten voor hen betalen

Volgens minister André Misiekaba van Volksgezondheid wil een groep verpleegkundigen die naar Nederland vertrok voor een beter leven, terugkeren naar Suriname omdat de gemaakte afspraken niet zijn nagekomen. Zij hebben hem gevraagd de terugkeer, inclusief tickets en huisvesting, te bekostigen. De minister ziet hen graag terug, maar kan niet aan deze verzoeken voldoen.

“Wij moeten ervoor zorgen dat we de omstandigheden hier zodanig regelen dat de mensen graag willen blijven. Maar we weten dat heel veel verpleegkundigen weg zijn. Het blijkt dat de intermediaire organisaties die de mensen laat halen, zich vaak niet houden aan de gemaakte afspraken. De mensen worden minder betaald, huisvesting is slecht, met allerlei problemen die de mensen hebben. Er zijn ook mensen die goed terecht zijn.

We hebben met 12 tot 13 mensen gesproken en de indruk is toch wel dat een hele grote groep…het niet goed gaat met de mensen. Een deel van ze wil graag terug naar Suriname en ze hebben mij gevraagd: minister, wilt u ervoor zorgen dat de tickets worden betaald en zorgen voor huisvesting? Ik heb aan de mensen eerlijk gezegd: nee, dat gaan we niet kunnen doen”, zei Misiekaba woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM) – vergadering.

Volgens de bewindsman hebben deze verpleegkundigen zelf betaald om weg te gaan, waardoor ze ook weer zelf kunnen betalen om terug te komen. Voor wat betreft het regelen van huisvesting vindt hij het absoluut niet eerlijk ten opzichte van degenen die wel in Suriname zijn gebleven.

Wel heeft hij ze aangegeven dat indien zij bij terugkeer hun huisvesting zelf kunnen regelen, hij dan wel ervoor gaat zorgen dat deze teruggekeerde verplegers weer terecht komen in een instelling. “Dat is wat ik kan doen, want we willen de mensen graag terug”, aldus Misiekaba.