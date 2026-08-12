Van Trikt voorlopig vrij na gegrond bezwaar

Voormalig governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) Robert-Gray Van Trikt is woensdag voorlopig in vrijheid gesteld nadat het Hof van Justitie zijn bezwaar tegen zijn verdere detentie gegrond heeft verklaard.

Het verzoek tot voorlopige invrijheidstelling (VI) werd ingediend door zijn advocaten Irving Kanhai en Chandra Algoe. Ook het Surinaamse Openbaar Ministerie (OM) had geen bezwaar tegen het verzoek.

Van Trikt werd op 5 februari 2020 aangehouden en verbleef gedurende de behandeling van zijn zaak in hoger beroep eerder in voorlopige vrijheid. Hij had op dat moment al 33 maanden van zijn straf uitgezeten.

In hoger beroep werd Van Trikt veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar. Sinds 5 februari 2026 zat hij opnieuw vast en had hij inmiddels zes maanden van deze straf uitgezeten.

Bij de berekening van de resterende straf is ook rekening gehouden met de negen maanden gratie die hem door de president waren verleend. Op basis daarvan was zijn voorlopige invrijheidstelling vastgesteld op 6 augustus 2026.

Van Trikt heeft uiteindelijk nog zes dagen langer in detentie verbleven. Het Hof heeft zijn bezwaar nu gegrond verklaard, waardoor hij vandaag de gevangenis mocht verlaten en naar huis kon.