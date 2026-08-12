Randolph Cyrus dacht op zijn 100ste nog één jaar te hebben, maar is inmiddels 104 jaar

Randolph Vennis Fitzroy Cyrus heeft op maandag 10 augustus zijn 104e verjaardag gevierd in Suriname. De in 1922 geboren Nickeriaan herdacht deze bijzondere dag in alle rust, omringd door familie en vrienden.

Voor Cyrus is het bereiken van deze leeftijd een grote zegen. Hij is dankbaar voor het leven en schrijft zijn hoge leeftijd toe aan de genade van God.

Opmerkelijk is dat Cyrus bij zijn 100e verjaardag aangaf nog één jaartje te kunnen leven en dat het daarna wel genoeg zou zijn. Het liep echter anders. Inmiddels zijn vier jaar verstreken en mocht hij maandag zijn 104e verjaardag vieren.

Zijn kleindochter omschrijft deze extra levensjaren als ‘bonusjaren’, een benaming waar Cyrus zich volledig in kan vinden. Ondanks zijn respectabele leeftijd beschikt hij nog altijd over een goed geheugen en geniet hij van de tijd die hij met zijn dierbaren doorbrengt.

Ter gelegenheid van zijn verjaardag bracht districtscommissaris Marlon Budike van Paramaribo Noord een felicitatiebezoek aan de jarige.

De burgervader overhandigde een enveloppe en een verjaardagscertificaat. Adjunct-districtssecretaris Amania bood namens het districtscommissariaat een fruitmand aan.