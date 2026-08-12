Ramsukul: “Klachten ouders VOJ-leerlingen dat examenwerk Wiskunde en Natuurkunde verschilde van leerstof”

Volgens VHP-parlementariër Kishan Ramsukul hebben een aantal ouders van VOJ-leerlingen in de afgelopen periode zijn aandacht gevraagd voor de examinering van de vakken Wiskunde en Natuurkunde. Het examenwerk zou volgens hen grote verschillen vertonen met de leerstof die de leerlingen gedurende het jaar hebben gehad.

De VHP’er vroeg minister Dirk Currie van MINOWC om deze zaak daarom te laten onderzoeken.

“Op 30 juli is er ook een petitie ingediend in DNA en er wordt aangegeven dat het niveau van het examen verschilt van de leerstof die zij gedurende het jaar hebben gehad. Als ze terugkijken naar de voorgaande examens, dan is er een groot verschil. We hebben eerder dit jaar ook op andere niveaus gezien dat er problemen waren bij examinering en beoordeling van de examens en de resultaten. We hebben gezien dat in het binnenland een paar vakken niet eens geëxamineerd konden worden, omdat zij gewoon geen lessen hebben gevolgd”, zei de VHP’er.

Ramsukul wil weten hoe het kan dat er getoetst is zonder dat bepaalde leerstof is behandeld en of er anders is getoetst in vergelijking met voorgaande jaren. De parlementariër vroeg ook of het ministerie de examenwerken van 2025 en 2026 naar DNA kan sturen, zodat het college zelf ook een oordeel hierover kan geven.

“Het is heel belangrijk. We moeten jongeren die een bepaalde richting hebben gekozen en een bepaald doel hebben in hun leven hierdoor niet gedemotiveerd laten raken. We moeten die jongeren juist stimuleren”, aldus de politicus.