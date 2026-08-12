Oude beelden wekken indruk van nieuwe chikungunya-uitbraak, maar epidemische fase in Suriname is voorbij

Suriname bevindt zich niet langer in de epidemische fase van chikungunya. Het aantal besmettingen is duidelijk teruggelopen en de ziekte komt momenteel nog slechts in beperkte mate voor. Opvallend is dat recent verspreide mediabeelden volgens de autoriteiten ten onrechte de indruk kunnen wekken dat er opnieuw sprake is van een forse toename: het gaat om beelden uit juni die niet de actuele situatie weergeven.

Volgens het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) is chikungunya inmiddels overgegaan naar een endemische situatie. Dat betekent dat het virus nog wel in Suriname circuleert, maar niet meer in aantallen die momenteel aanleiding geven tot grote bezorgdheid. Zowel het aantal laboratoriumbevestigde gevallen als het aantal besmettingen dat op basis van symptomen is vastgesteld, is afgenomen.

In Paramaribo worden nog enkele gevallen gemeld. Ook in Brokopondo worden nog besmettingen geregistreerd, terwijl het in de overige districten om sporadische gevallen gaat. De afname betekent echter niet dat de bestrijding kan worden stopgezet.

Vooral het opruimen van plekken waar muskieten zich kunnen voortplanten blijft belangrijk. Alleen bespuiten is volgens de gezondheidsautoriteiten niet voldoende, omdat dit slechts tijdelijk effect heeft. Larven en eitjes die zich in stilstaand water bevinden, kunnen achterblijven en later opnieuw zorgen voor een toename van de muskietenpopulatie.

Ook tijdens de droge en warme periode blijft voorzichtigheid geboden. Extra aandacht wordt gevraagd voor onder meer plantenbakken, vazen, dierenbakken, waterbakken en opgeslagen water. Waterreservoirs moeten goed worden afgesloten en regelmatig grondig worden gereinigd. Dat het droog is, betekent namelijk niet dat het gevaar van muskieten verdwenen is.

Muskieteneitjes kunnen volgens de autoriteiten de droge periode overleven en bij de eerstvolgende regenval opnieuw tot ontwikkeling komen. Daarmee blijft het risico bestaan dat de muskietenpopulatie later weer groeit en een nieuwe uitbraak mogelijk wordt wanneer broedplaatsen niet worden aangepakt.

Mensen die klachten krijgen zoals koorts, gewrichtspijn, pijn achter de ogen of huiduitslag worden geadviseerd contact op te nemen met een arts of polikliniek. Deze verschijnselen kunnen ook bij andere ziekten voorkomen, waardoor medische beoordeling belangrijk blijft.

De situatie wordt verder gevolgd via laboratoriumonderzoek, epidemiologische surveillance, ziekenhuisrapportages en contacten met geselecteerde poliklinieken. De boodschap blijft daarbij dat het terugdringen van chikungunya niet alleen afhankelijk is van bestrijdingsacties, maar ook van het schoonhouden van de eigen omgeving en het verwijderen van mogelijke broedplaatsen.