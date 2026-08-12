Moeder die drugs naar opgesloten zoon bracht belandt zelf in cel; kleinzoon ook aangehouden

Een 61-jarige vrouw is door de politie aangehouden nadat bij een bezoek aan haar zoon in het Huis van Bewaring (HVB) drugs werden aangetroffen in levensmiddelen die zij voor hem had meegenomen. De verdachte, geïdentificeerd als C.P., is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie (OM) in verzekering gesteld wegens drugssmokkel.

Volgens het Korps Politie Surianame werd de vrouw op zondag 9 augustus door een dienstdoende penitentiaire ambtenaar van de strafinrichting gecontroleerd.

Tijdens de inspectie van enkele levensmiddelen die zij voor haar zoon had bezorgd, werden in twee verpakkingen Cheese Puffs in totaal 432 gram marihuana en 20 gram hasj ontdekt en in beslag genomen.

De politie van bureau Santo Boma werd vervolgens ingeschakeld en droeg het onderzoek diezelfde dag over aan de Narcoticabrigade.

In het vervolgonderzoek meldde de 19-jarige L.L., een kleinzoon van de verdachte vrouw, zich op maandag 10 augustus bij de Narcoticabrigade.

Tijdens verhoor verklaarde L.L. dat hij in opdracht van zijn oom, die in het HVB is ingesloten, meerdere keren verpakkingen Cheese Puffs van derden had ontvangen en deze vervolgens aan zijn oma gaf om naar de gedetineerde te brengen.

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat dit volgens de verklaring van de kleizoon al drie keer eerder zou zijn gebeurd. Bij de vierde poging werd de drugs echter tijdens de controle onderschept.

Na afstemming met het OM is ook de kleinzoon hangende het onderzoek in verzekering gesteld. De Narcoticabrigade zet het onderzoek in deze zaak voort.