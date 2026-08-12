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Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Milieupolitie achterhaalt ruim 20 vervuilers: schoonmaakplicht en boetes opgelegd

KAM Thuiszorg

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De Milieupolitie heeft de afgelopen periode 22 personen opgespoord die zich schuldig hebben gemaakt aan het illegaal dumpen van afval op verschillende locaties in Suriname. Tegen de overtreders zijn maatregelen getroffen, waaronder het verplicht schoonmaken van de vervuilde locaties en het opleggen van boetes.

Het gaat om personen die afval hebben gedumpt of laten dumpen langs wegen, op bermen en op andere openbare plekken. Dankzij meldingen van voorbijgangers en buurtbewoners kon de Milieupolitie de overtreders achterhalen en aanpakken.

Anwar Moenne, waarnemend directeur van het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA), waaronder de Milieupolitie ressorteert, zegt aan Waterkant.Net dat streng wordt opgetreden tegen personen die bewust bijdragen aan milieuvervuiling.

“Er wordt dag en nacht gewerkt om het land schoon te houden. Het is daarom onacceptabel dat mensen er bewust voor kiezen om afval, met name grofvuil, op verschillende plekken te dumpen,” aldus Moenne.

De directeur merkt op dat burgers over legale mogelijkheden beschikken om van hun grofvuil af te komen. Zo kunnen zij terecht bij de stortplaatsen te Charlesburg en Ornamibo. “Er is geen enkele reden om het milieu te vervuilen door afval langs de weg of in woonwijken achter te laten,” benadrukt hij.

Moenne wijst erop dat milieuvervuiling niet alleen het straatbeeld aantast, maar ook gevolgen heeft voor de volksgezondheid en het leefmilieu. Hij roept de Surinaamse samenleving op alert te blijven en gevallen van illegale vuilstort direct te melden, zodat de Milieupolitie snel kan optreden.

De Mileupolitie is te bereiken op het nummer 430070.

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