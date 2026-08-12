Man dood op camping Antilliaanse Feesten na aansteken barbecuetoestel in tent

Op de camping van het bekende festival ‘Antilliaanse Feesten’ in het Belgische Hoogstraten, is afgelopen weekend een 37-jarige man dood aangetroffen in zijn tent. Uit onderzoek blijkt dat de man hoogstwaarschijnlijk overleden door koolstofmonoxidevergiftiging.

In zijn tent werd een klein barbecuetoestel gevonden dat volgens verklaringen van andere campinggasten tegen de kou was aangestoken.

Het slachtoffer werd zaterdagmiddag 8 augustus alleen en bewusteloos aangetroffen in zijn tent op het festivalterrein in de Blauwbossen (foto). Omstaanders schakelden onmiddellijk de hulpdiensten in en begonnen zelf met eerste hulp. Ondanks de snelle reactie kon het leven van de man niet meer worden gered.

Na het overlijden werd een onderzoeksrechter ingeschakeld en maandag vond een autopsie plaats. De wetsdokter kwam daarbij tot de voorlopige conclusie dat een koolstofmonoxidevergiftiging zeer waarschijnlijk de doodsoorzaak is.

Die bevinding wordt volgens het parket Antwerpen ondersteund door de aanwezigheid van het kleine barbecuetoestel in de tent. Meerdere campingbezoekers hebben verklaard dat de 37-jarige Antilliaanse man de barbecue had aangestoken omdat het koud was.

Een smeulende barbecue kan in een afgesloten ruimte koolstofmonoxide produceren. Dat gas is kleurloos en reukloos en kan ervoor zorgen dat iemand binnen korte tijd het bewustzijn verliest.

Hoewel de autopsie sterk wijst in de richting van CO-vergiftiging, loopt nog toxicologisch onderzoek om de conclusie definitief te bevestigen. Tijdens het onderzoek werden geen aanwijzingen gevonden voor drugsgebruik.

De nabestaanden van het slachtoffer zijn inmiddels op de hoogte gebracht en werden daarbij begeleid door slachtofferbejegenaars van de politie.

Burgemeester Tinne Rombouts van Hoogstraten liet eerder weten dat zowel omstaanders als de aanwezige hulpdiensten alles hebben gedaan wat mogelijk was om de man te redden. Hun snelle optreden mocht uiteindelijk niet meer baten.