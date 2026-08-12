Bromfietser overlijdt in ziekenhuis na aanrijding op Indira Gandhiweg

De 19-jarige bromfietser Rehan Nanhekhan is in de nacht van maandag op dinsdag 11 augustus overleden in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP). Hij werd op donderdag 6 augustus op de kruising van de Indira Gandhi- en Livornoweg aangereden door een personenauto en liep daarbij ernstige verwondingen op.

Uit het voorlopige politieonderzoek blijkt dat Nanhekhan over de Indira Gandhiweg reed, komende vanuit de richting van de Hannaslustweg en gaande in de richting van de Nieuwzorgweg.

De automobilist reed in tegenovergestelde richting en sloeg ter hoogte van de kruising met de Livornoweg rechtsaf, zonder voorrang te verlenen aan het rechtdoorgaande verkeer. Daarbij kwam de wagen in botsing met de bromfietser.

Door de aanrijding liep de 19-jarige ernstige verwondingen op. Hij werd per ambulance overgebracht naar de Spoedeisende Hulp van het AZP en opgenomen voor verdere behandeling. Ondanks medische inspanningen overleed hij op 11 augustus aan zijn verwondingen.

De politie heeft beide voertuigen in beslag genomen voor herkeuring. Uit het onderzoek is verder gebleken dat de personenauto van de bestuurder, die wel in het bezit is van een geldig rijbewijs, niet verzekerd en ook niet gekeurd was.

De zaak is overgedragen aan de Verkeers Unit Paramaribo voor verder onderzoek.