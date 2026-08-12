Beveiliger Rosebel tijdens patrouille beschoten door indringers in mijngebied

Zijin Rosebel Gold Mines N.V. (RGM) heeft scherpe veroordeling uitgesproken over een reeks gewelddadige incidenten nabij het Royal Hill-gebied binnen de concessie van het bedrijf in Suriname. Daarbij raakte een beveiligingsmedewerker gewond nadat hij werd beschoten door onbevoegden.

Volgens RGM vond het ernstigste incident plaats op zondag 9 augustus rond 22.10 uur. Een beveiligingsmedewerker die een patrouille uitvoerde, werd vanuit het bosgebied beschoten door onbevoegde indringers.

Het slachtoffer werd door zes hagelkorrels in zijn linkeronderbeen geraakt. Na een eerste medische behandeling door de medische dienst van RGM werd hij overgebracht naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, waar hij nog steeds wordt behandeld. Het bedrijf zegt zijn toestand nauwlettend te volgen en ondersteuning te bieden.

RGM meldt dat dit schietincident het zwaarste voorval is in een reeks recente aanvallen op personeel dat belast is met het handhaven van veiligheid en orde in het mijngebied.

Op 2 augustus werd een andere beveiligingsmedewerker door onbevoegden met stenen bekogeld, waarbij hij een tand verloor. Ook medewerkers die dagelijks patrouilleren in de mijnputten zouden herhaaldelijk met stenen zijn aangevallen.

Volgens het goudmijnbedrijf tonen deze incidenten aan dat werknemers die verantwoordelijk zijn voor veiligheid en orde voortdurend worden blootgesteld aan ernstige risico’s voor hun persoonlijke veiligheid.

RGM heeft alle incidenten gemeld bij de politie en roept de Surinaamse autoriteiten op om een snel en grondig onderzoek in te stellen, de verantwoordelijken te identificeren en hen volgens de wet ter verantwoording te roepen.

Daarnaast vraagt het bedrijf om versterkte patrouilles onder leiding van de politie en het treffen van noodzakelijke en proportionele maatregelen om mensenlevens en de openbare orde te beschermen.

RGM benadrukt dat het bedrijf binnen zijn concessiegebieden opereert volgens de geldende wet- en regelgeving. Het beveiligingspersoneel werkt volgens een strikte gedragscode die is gebaseerd op terughoudendheid, de-escalatie en geweldloze interventie. Ondanks de herhaalde aanvallen zouden de beveiligers steeds terughoudend hebben gehandeld en de veiligheid en operationele orde op vreedzame wijze hebben gehandhaafd.

“Safety First” blijft volgens het bedrijf een fundamenteel uitgangspunt. Daarbij stelt RGM dat elk mensenleven telt, waaronder dat van werknemers, aannemers, omwonenden en kleinschalige goudzoekers.

Het bedrijf wijst erop dat actieve mijnputten aanzienlijke veiligheidsrisico’s met zich meebrengen. Om die reden worden maatregelen getroffen om onbevoegde toegang te voorkomen.

RGM benadrukt dat niemand die belast is met het handhaven van veiligheid en orde mag worden blootgesteld aan schietpartijen, stenengooiers of andere vormen van geweld. “Iedereen heeft het recht om veilig naar huis terug te keren,” aldus het bedrijf.