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25-jarige vrouw die kippen komt leveren beschuldigt 79-jarige man van aanranding

KAM Thuiszorg

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25-jarige vrouw die kippen komt leveren beschuldigt 79-jarige man van aanranding
a.i. beeld ter illustratie

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Een 79-jarige man is maandag door de politie in Suriname aangehouden nadat een 25-jarige vrouw hem ervan beschuldigde haar tegen haar wil te hebben vastgehouden en betast. Het incident zou hebben plaatsgevonden op het woonadres van de verdachte, waar de vrouw kippen kwam afleveren.

Volgens de politie van bureau Livorno deed de vrouw kort na het voorval aangifte. Zij verklaarde dat zij tijdens de aflevering op het adres van H.M. tegen haar wil werd vastgehouden en vervolgens werd betast.

Na de aangifte werd de seniore burger door de politie opgespoord en aangehouden. Hij werd daarna naar het politiebureau overgebracht voor voorgeleiding.

De politie verdenkt de 79-jarige H.M. van feitelijke aanranding. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is besloten hem hangende het verdere onderzoek in verzekering te stellen.

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