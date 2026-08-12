15 laptops en ruim 113.000 SRD buitgemaakt bij inbraak in winkel

Inbrekers hebben in de nacht van maandag op dinsdag een winkel aan de Indira Gandhiweg in Suriname tot hun doelwit gemaakt. De inbraak werd dinsdagochtend ontdekt door een medewerker van handelsbedrijf HSDS.

Vernomen wordt dat de daders 15 laptops en ruim SRD 113.000 hebben buitgemaakt.

Volgens manager L.A. sloot zij de winkel maandagavond omstreeks 19.00 uur af. Toen zij dinsdagmorgen rond 08.00 uur op haar werk aankwam, ontdekte zij dat de ijzeren deur aan de achterzijde was geforceerd. Eenmaal binnen zag zij dat de kantoorruimte overhoop was gehaald.

De inbrekers hadden ook een kluis opengebroken. Daaruit werd een bedrag van ruim SRD 113.000 weggenomen. Daarnaast werden uit een kassa bedragen van 100 USD en 700 USD gestolen.

De Surinaamse politie is bezig met het onderzoek en de opsporing van de verdachten.