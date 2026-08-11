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Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Vrouw doet aangifte: tijdens lift in auto betast en in wurggreep gehouden

KAM Thuiszorg

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Politie in Suriname

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Een 30-jarige vrouw in Suriname heeft afgelopen nacht aangifte gedaan van feitelijke aanranding. Zij verklaarde dat zij tijdens een autorit door twee mannen zou zijn betast en in een wurggreep zou zijn gehouden.

Vernomen wordt dat het slachtoffer, E.E., samen met een vriendin en de vriend van die vriendin bij een recreatieoord was voor vertier. Op een gegeven moment vertrok haar gezelschap zonder haar daarvan op de hoogte te stellen. Zij belde vervolgens meerdere keren met haar vriendin, maar zonder het gewenste resultaat.

Omdat het slachtoffer naar huis wilde, ging zij in op het aanbod van een man die haar een lift naar huis aanbood. Tijdens de rit zou de situatie echter zijn geëscaleerd. Volgens het slachtoffer werd zij door de bestuurder en zijn inzittende bij haar geslachtsdeel betast. Toen zij zich daartegen verzette, zou zij stevig bij de keel zijn vastgehouden.

Tijdens de rit wist het slachtoffer contact te leggen met een bekende die bij de Surinaamse politie werkzaam is. Zij stuurde een bericht waarin zij de situatie kenbaar maakte. De informatie werd daarop doorgegeven aan de politie.

Een politieteam zette de achtervolging in en wist het betreffende voertuig aan de Kennedyweg tot stilstand te brengen. De twee inzittenden werden aangehouden en overgebracht naar politiebureau Zanderij.

Eén van de verdachten verkeerde volgens de politie onder invloed van alcohol en was op dat moment niet aanspreekbaar. Het voertuig, een Toyota RunX, is in beslag genomen voor verder onderzoek. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie wordt over het lot van de verdachten beslist.

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