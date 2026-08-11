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RO wil samenwerking met Saamaka-gemeenschappen versterken

KAM Thuiszorg

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RO wil samenwerking met Saamaka-gemeenschappen versterken

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Het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) en de Vereniging van Saamaka Gemeenschappen (VSG) hebben op 7 augustus overleg gevoerd over het verder versterken van de samenwerking.

Tijdens het overleg is onder meer gesproken over duurzame ontwikkeling, grondenrechten en capaciteitsversterking van de Saamaka-gemeenschappen in Suriname.

De VSG presenteerde daarnaast haar lopende en geplande projecten op het gebied van milieu, natuur- en cultuurbehoud en ondernemerschap.

Ook het traditionele gezag en de positie van de verschillende gemeenschappen kwamen aan de orde.

RO en VSG hebben afgesproken de samenwerking verder te intensiveren en met elkaar in gesprek te blijven over concrete vervolgstappen.

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