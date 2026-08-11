Oom (18) aangehouden voor misbruik van 14-jarig nichtje

De politie van bureau Santodorp heeft op zaterdag 8 augustus de 18-jarige Z.P., beter bekend als “Deki”, aangehouden op verdenking van seksueel misbruik van een minderjarig meisje.

De 14-jarige K.Z. deed op donderdag 6 augustus aangifte tegen de verdachte. Volgens haar verklaring was zij die avond naar de naastgelegen woning van haar oom gegaan om een oplader voor haar mobiele telefoon te vragen. Haar oom bleek echter niet thuis te zijn. In de woning trof zij diens jongere broer, de 18-jarige verdachte, aan.

Uit het politieonderzoek blijkt dat de verdachte op een gegeven moment de deur van de woning op slot deed en het meisje naar een slaapkamer trok. Ondanks haar herhaalde verzoeken om haar met rust te laten, zou hij haar vervolgens onder dwang seksueel hebben misbruikt.

Na het incident zou de verdachte zijn nichtje hebben opgedragen met niemand over het voorval te praten. Het slachtoffer begaf zich echter direct naar een neef, aan wie zij vertelde wat haar was overkomen, meldt het Korps Politie Suriname.

De neef bracht vervolgens zijn moeder op de hoogte, die de vader van het meisje telefonisch informeerde. De vader haastte zich daarop naar huis en deed vervolgens samen met zijn dochter aangifte bij bureau Santodorp.

De verdachte werd opgespoord, aangehouden en voorgeleid. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij hangende het onderzoek door de politie in verzekering gesteld.

De politie benadrukt dat slachtoffers van seksueel geweld worden aangemoedigd om hiervan zo snel mogelijk melding of aangifte te doen.