Integrity & Governance Suriname N.V. (I&GS) organiseert op 28 en 29 augustus de tweedaagse masterclass “Behavioral Governance: Waarom goede governance toch mislukt, terwijl de regels op orde zijn”. De masterclass vindt plaats van 09:00 tot 17:00 uur bij Courtyard by Marriott Paramaribo Hotel.

De timing is niet toevallig. Parastatalen en overheidsgelieerde bedrijven in Suriname staan onder toenemende druk om toezicht en bestuur op orde te krijgen: politiek gevoelige benoemingen, zwakke checks-and-balances en falende besluitvorming blijven terugkerende knelpunten, ook wanneer de formele regels en procedures op papier in orde lijken. Tegelijk is per 1 mei 2025 het nieuwe Burgerlijk Wetboek van Suriname in werking getreden, dat de verantwoordelijkheden van bestuurders en commissarissen aanscherpt: bij grove schuld of nalatigheid kunnen zij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor een tekort bij de organisatie. Voor bestuurders, commissarissen en toezichthouders betekent dit dat kennis van governance niet langer vrijblijvend is, maar een directe bestuurlijke en juridische noodzaak. De masterclass van I&GS sluit rechtstreeks op die behoefte aan.

Tijdens deze exclusieve masterclass krijgen deelnemers inzicht in de invloed van cultuur, leiderschap en boarddynamiek op toezicht en besluitvorming. Aan de hand van praktijkcases, boardroomsimulaties en direct toepasbare tools wordt ingegaan op de menselijke factor achter governance, de factor die in de meeste governancecodes onderbelicht blijft.

Dit is geen standaard governancecursus. Centraal staat waarom organisaties, ondanks governancecodes, procedures en compliance, toch te maken kunnen krijgen met fraude, integriteitsschendingen, falende besluitvorming en ontsporend leiderschap. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer gedrag, cultuur, macht, biases, informatievoorziening, de informatieparadox, leiderschap en de ontwikkeling naar een Balanced Board.

De training wordt verzorgd door twee internationaal ervaren experts: Ryan Tewari, specialist in investeringen, governance, risicobeheer en boardroom leadership, en Jan Stolker, gedragseconoom gespecialiseerd in corporate governance en finance. Samen brengen zij decennia bestuurservaring mee — van beursgenoteerde investeringsmaatschappijen tot academisch onderzoek naar gedrag in de boardroom.

Over de trainers

Ryan Tewari is momenteel voorzitter van de Raad van Commissarissen van Red Ribbon Capital, een Engels investeringsconglomeraat met een marktkapitalisatie van circa 1 miljard euro. Eerder was hij voorzitter van Cordares Capital, een van de grootste pensioenbeheerders van Nederland, en lid van de Raad van Bestuur bij Achmea, waar hij verantwoordelijk was voor IT, planning, control en fusies en overnames (M&A). Daarnaast richtte hij een private-equityfonds op en was hij betrokken bij de oprichting van Fidor Bank.

Jan Stolker is een Nederlandse gedragseconoom, gespecialiseerd in corporate governance en finance, en auteur van het boek Behavioral Corporate Governance in Practice, waarin hij de invloed van gedrag op bestuur en toezicht beschrijft. Hij richtte ABN AMRO Capital op en leidde de private-equitydivisie als CEO naar een uitbreiding in 17 landen. Sinds 2002 is hij actief als onafhankelijk adviseur en bekleedde hij toezichthoudende functies bij meer dan twintig internationale organisaties. In 2009 richtte hij het Erasmus Governance Institute op, waar hij tot 2024 leiding aan gaf.

Over Integrity & Governance Suriname N.V. (I&GS NV)

Integrity & Governance Suriname N.V. (I&GS) richt zich op het versterken van integriteit, goed bestuur en verantwoord leiderschap binnen de publieke en private sector in Suriname. De organisatie zet zich in voor duurzame ontwikkeling door transparantie, verantwoordelijkheid en ethiek centraal te stellen in besluitvorming en uitvoering.

Waarom deelnemen?

Goed bestuur wordt niet alleen bepaald door regels, structuren en procedures, maar vooral door wat er daadwerkelijk in de boardroom gebeurt. Deze masterclass biedt ervaren bestuurders, commissarissen en senior professionals de unieke gelegenheid om samen met twee internationaal ervaren governance-experts te werken aan concrete boardroomvraagstukken, dilemma’s en praktijksituaties.

De toenemende bestuurlijke complexiteit in Suriname, mede door de ontwikkeling van de olie- en gassector en de aangescherpte verantwoordelijkheden onder het nieuwe Burgerlijk Wetboek, maakt deze verdieping extra actueel. Om ruimte te bieden voor interactie, boardroomsimulaties en verdieping wordt bewust gewerkt met een beperkt aantal deelnemers.

Registreren

Geïnteresseerden kunnen zich registreren via drs. Sharmila Ramadhin, telefoon +5978822243. Vermeld bij aanmelding uw naam, organisatie en functie; na registratie ontvangt u de praktische details over locatie, programma en betaling.