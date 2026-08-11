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Lyles Anakaba wint mini-marathon in Frans-Guyana

KAM Thuiszorg

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Lyles Anakaba

WK 2026

De Surinaamse hardloper Lyles Anakaba heeft afgelopen weekend de 17,2 kilometer lange mini-marathon van Saint-Jean naar Saint-Laurent-du-Maroni in Frans-Guyana op zijn naam geschreven.

Anakaba kwam als eerste over de finish in een tijd van 59 minuten en 31 seconden. Daarmee zorgde hij voor een sterke Surinaamse overwinning tijdens het hardloopevenement.

In totaal stonden 16 Surinaamse lopers aan de start van de wedstrijd. Ook zij lieten zich van hun beste kant zien. Sercio Hunswijk en Gilberto Gittens eindigden in de top tien en werden voor hun prestaties beloond met een prijs.

Bij de vrouwen behaalde Serena Heilbron een knappe vierde plaats, eveneens goed voor een prijs. Daarnaast werd Debby Frans gehuldigd als oudste vrouwelijke deelnemer aan de wedstrijd.

Naast de sportieve prestaties stond het weekend volgens de organisatie ook in het teken van saamhorigheid. De deelnemers van Suriname reisden gezamenlijk af, moedigden elkaar aan en genoten samen van de sfeer rond het evenement.

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