Glock omgebouwd tot automatisch vuurwapen aangetroffen bij roadblock; twee verdachten vast

Het Regio Bijstand Team Midden (RBTM) heeft afgelopen week bij twee afzonderlijke politieacties twee mannen aangehouden in verband met vuurwapenincidenten. In één van de zaken stuitte de politie op een Glock die volgens het onderzoek zodanig was aangepast dat het wapen automatisch kon vuren.

De eerste verdachte, de 46-jarige S.R.R., werd tijdens een mini-roadblock op de weg naar Witagron, ter hoogte van Tibiti Soela, staande gehouden. Hij reed in een Toyota Prado. Bij controle van het voertuig werd een hoeveelheid drugs aangetroffen die vermoedelijk hasj betreft.

In een schoudertas van de man vonden agenten vervolgens een Glock Gen 5 met zeven scherpe patronen van 9 millimeter. Uit onderzoek bleek dat het pistool was aangepast, waardoor het automatisch kon schieten. Dat opvallende detail vormt een belangrijk onderdeel van het verdere onderzoek.

De zaak kreeg daarna een vervolg bij een onderzoek in de woning van de verdachte. Daar werden nog eens twintig scherpe 9 mm-patronen aangetroffen. S.R.R. is daarop in verzekering gesteld.

In een andere zaak kwam het RBTM in actie na een melding over een gewapende bedreiging op recreatieoord Carolinakreek. Een man zou daar meerdere personen met een vuurwapen hebben bedreigd en vervolgens zijn weggereden, meldt de politie van Regio Midden Suriname.

De verdachte kon echter korte tijd later ter hoogte van de Pallisadeweg worden onderschept. Het RBTM reed zijn voertuig, een Toyota Hilux, klem en hield hem aan.

In de Hilux werd een Glock-pistool gevonden. Voor dat vuurwapen bleek wel een geldige vuurwapenmachtiging te zijn afgegeven, maar desondanks werd het wapen in het belang van het onderzoek in beslag genomen. Ook deze verdachte is in verzekering gesteld.

Het onderzoek in beide zaken duurt voort.