Finabank opent eerste Cashless Branch in Suriname

Finabank introduceert in Suriname voor het eerst een Cashless Branch, een bankvestiging waarbij digitaal bankieren en gemak centraal staan. De nieuwe vestiging komt in Commewijne en betekent volgens de bank een volgende stap in de modernisering van haar dienstverlening.

De vestiging wordt ondergebracht bij Kuldipsingh aan de Hadji Iding Soemitaweg 514. Het gaat om Finabanks eerste vestiging volgens dit cashless concept en de officiële opening is op vrijdag 14 augustus.

Het opvallende aan het nieuwe concept is dat Finabank nadrukkelijk inzet op een vestiging die is ontworpen rond digitale dienstverlening. Klanten moeten hun dagelijkse bankzaken hierdoor sneller, eenvoudiger en toegankelijker kunnen regelen. Finabank presenteert het concept daarmee als een andere manier van bankieren dan bij een traditionele bankvestiging.

Volgens Finabank moet de eerste Cashless Branch niet alleen bijdragen aan modernere en klantgerichtere bankdiensten, maar ook aan de verdere ontwikkeling van financiële inclusie in Suriname.

Met de introductie van de Cashless Branch kiest Finabank nadrukkelijk voor een bankmodel waarin digitaal bankieren een centrale plaats inneemt. De bank verwacht dat het nieuwe vestigingsconcept het dagelijkse bankieren voor klanten sneller, eenvoudiger en toegankelijker maakt.