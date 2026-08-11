Echtpaar Isrie-Ramanand viert gouden huwelijksjubileum

Het echtpaar Inderpersad Isrie en Soesilawatie Ramanand uit Jarikaba, district Saramacca, viert deze week het gouden huwelijksjubileum.

De feestelijke viering vond zondag 9 augustus plaats. Het echtpaar, dat aan de Kongobakbaweg nr. 47 woont, herdenkt op vrijdag 14 augustus officieel het 50-jarig huwelijksjubileum.

Isrie werd op 5 mei 1956 geboren in het district Commewijne en komt uit een gezin van acht kinderen. Hij is de oudste van het gezin. Na het afronden van de mulo volgde hij een cursus tot magazijnmedewerker. Hij werkte bij FAI tot hij op 65-jarige leeftijd met pensioen ging.

Zijn echtgenote Ramanand werd op 25 juni 1956 geboren in het district Wanica. Zij komt uit een gezin van negen kinderen en is het zevende kind. Zij bezocht de mulo tot en met de derde klas en bleef na haar huwelijk huisvrouw.

Uit het huwelijk zijn vier kinderen geboren: drie dochters en een zoon. Het echtpaar is daarnaast de trotse grootouder van zeven kleinkinderen.

Het huwelijk kwam tot stand via bemiddeling van een neef van Ramanand en een oom van Isrie. Na hun huwelijk woonde het paar enige tijd bij de ouders van Isrie aan de Gros Michelweg. Ongeveer veertig jaar geleden kochten zij een perceel aan de Kongobakbaweg, waar zij sindsdien wonen.

Isrie heeft zich door de jaren heen actief ingezet voor de gemeenschap in Suriname. Zo was hij voorzitter van de Shree Radha Krishna Mandir en leverde hij een belangrijke bijdrage aan de bouw van de mandir. Daarnaast is hij lid van de Chauwtaalgroep Naja Tarang. In zijn jongere jaren voetbalde hij voor Jarikaba Boys en later in de veteranengroep van Upkar.

Beide echtgenoten verkeren naar eigen zeggen in goede gezondheid. Zij zijn helder van geest en kunnen hun dagelijkse werkzaamheden zelfstandig uitvoeren.

Gevraagd naar het geheim van hun langdurige huwelijk, noemen zij onder meer wederzijds respect, geloof, discipline, goede communicatie, gezamenlijk gebed en liefde voor elkaar.

“Wederzijds respect, geloof, discipline, goede communicatie, gezamenlijk gebed en vooral veel liefde voor elkaar vormen de basis voor een sterk en duurzaam huwelijk”, aldus het echtpaar.

Districtscommissaris Aniel Ramautar van Saramacca bracht namens president Jennifer Simons de felicitaties over aan het echtpaar.