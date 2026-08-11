Cubaanse Gabriella best geslaagde van B-richting R.G. Bueno Bibazschool

De 17-jarige Cubaanse Gabriella de la Caridad Puentes Perugorria is de best geslaagde van de B-richting van de R.G. Bueno Bibazschool in Nickerie over het schooljaar 2025-2026.

Gabriella kwam op tienjarige leeftijd vanuit Cuba naar Suriname. Bij haar aankomst stond zij voor de uitdaging om zich aan te passen aan een volledig nieuwe omgeving en een nieuwe taal te leren. Het Nederlands was zij toen nog niet machtig.

Ondanks de taalbarrière wist Gabriella zich in de afgelopen jaren uitstekend te ontwikkelen. Met goede schoolresultaten doorliep zij haar schooljaren succesvol. Haar inzet en doorzettingsvermogen werden dit jaar bekroond met haar benoeming tot best geslaagde van de B-richting. Zij behaalde alle mogelijke VWO-pakketten.

Volgens haar familie heeft de ondersteuning vanuit huis een belangrijke rol gespeeld in haar schoolprestaties. Haar ouders stimuleerden haar om zich niet achter de taalbarrière te verschuilen, maar juist hard te werken en obstakels met vastberadenheid te overwinnen.

Bovenal brachten zij haar diep respect bij voor de Surinaamse cultuur en samenleving, die hun gezin met open armen heeft ontvangen. Haar familie beschouwt Gabriella’s prestatie dan ook als een manier om waardering te tonen voor het land waar zij als kind werd ontvangen.

Het verhaal van Gabriella geldt als een voorbeeld van doorzettingsvermogen, integratie en de kracht van goede begeleiding vanuit het gezin. Haar bijzondere schoolprestatie laat zien dat taal- en andere barrières met inzet en vastberadenheid kunnen worden overwonnen.

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