Caribbean Night met La Rouge en Massiv op zaterdag 29 augustus

De zomervakantie is eind deze maand voorbij, maar het feest gaat gewoon door! Op zaterdag 29 augustus 2026 verandert de Sir Winston Club in Rijswijk opnieuw in dé plek voor liefhebbers van Caribische muziek, gezelligheid en een geweldige uitgaansavond tijdens de Caribbean Night!

En op deze editie staat de legendarische band LA ROUGE live op het podium. Daarnaast zorgen MASSIV, DJ Shann en DJ Shar met MC Junior Avi, ervoor dat de dansvloer van begin tot eind gevuld blijft met de beste Caribische hits.

Profiteer van de voordelige EARLY BIRD voorverkoop, want aan de deur betaal je 25 euro. Bestel daarom op tijd je duo-tickets of groepstickets! Haal ze hier en verzeker jezelf van een voordelige entree. Wil je de avond in stijl beleven? Reserveer dan een VIP-tafel met comfortabele zitplaatsen via WhatsApp 06-29107683.

Reken op een sfeervol publiek, heerlijke Surinaams-Javaanse catering van Royal Java Food en de vertrouwde gezellige Caribische ambiance waar deze feesten zo geliefd om zijn. De Sir Winston Club beschikt bovendien over gratis parkeergelegenheid en is uitstekend bereikbaar vanuit Den Haag, Rotterdam, Delft, Zoetermeer en de rest van Zuid-Holland.

Verzamel je vrienden, trek je mooiste outfit aan en maak je klaar voor een avond waarop muziek, gezelligheid en Caribische energie samenkomen. Eén ding is zeker: stilzitten is geen optie!

CARIBBEAN NIGHT

Line-up: LA ROUGE & MASSIV, DJ Shann, DJ Shar & MC Junior Avi

Datum: Zaterdag 29 augustus 2026

Tijd: 23.00 – 04.00 uur (deur sluit om 03.00 uur)

Locatie: Sir Winston Club Rijswijk – Kessler Park 30, 2288 GS Rijswijk

Gratis parkeren: parkeergarage op de hoek van de Lange Kleiweg en Kessler Park

Navigatie: P.C. Boutenslaan 101, 2288 AG Rijswijk

Dresscode: verzorgd en stijlvol (geen sportkleding of petjes)

Leeftijd: 18+ (legitimatie verplicht)

Catering: Royal Java Food

Tickets: online via carifesta.nl

VIP & informatie: WhatsApp 06-29107683