Brunswijk kritisch over stijgende winkelprijzen: “Surinaamse gemeenschap nog steeds niet tevreden”

ABOP-leider Ronnie Brunswijk is er niet over te spreken dat de regering Simons/Rusland, waarvan ook hij deel uitmaakt, na iets meer dan een jaar regeren nog steeds niet in staat is om voor stabiele winkelprijzen te zorgen. Volgens de politicus is de Surinaamse gemeenschap nog steeds niet tevreden.

“Unu bo du a san moro bung toch? In plaats dat de prijzen in de winkel naar beneden gaan, stijgen die prijzen. Hoe gaan wij dan het leed van de Surinaamse bevolking naar beheersbare proporties brengen? Ik ben nog bezig te evalueren en de regering krijgt van mij nog steeds een kans om orde op zaken te stellen.

Om de prijzen in de winkels betaalbaar te maken. Ze krijgen nog de gelegenheid daartoe, want het is pas een jaar. Maar ik mag u zeggen dat de gemeenschap nog niet tevreden is”, zei Brunswijk in een interview op Apintie TV.

Volgens de politicus, tevens vicevoorzitter van De Nationale Assemblee in Suriname (DNA), zou het niet moeilijk moeten zijn om vast te stellen hoeveel winst een ondernemer maakt op goederen die hij uit het buitenland importeert en vervolgens lokaal verkoopt. Hij constateert dat er onvoldoende controle is op de gehanteerde prijzen, waardoor sommige ondernemers volgens hem tot drie keer de inkoopprijs in rekening brengen.

“Ik ben dus niet tevreden voor wat betreft de eerste levensbehoeften voor de gemeenschap. Wij moeten ernaartoe werken dat de prijzen betaalbaar gesteld worden”, aldus Brunswijk.