Brand op vuilstortplaats Ornamibo na 10 uur blussen nog niet uit

Maandagmiddag 10 augustus omstreeks 14.40 uur is brand gemeld op de vuilstortplaats Ornamibo. Bij aankomst van het Korps Brandweer Suriname stond een groot oppervlak in brand. De manschappen zijn vervolgens met man en macht aan de slag gegaan om het vuur onder controle te krijgen.

Omstreeks 01.00 uur waren de hulpdiensten gezamenlijk nog bezig met de bluswerkzaamheden. Het vuur lijkt inmiddels grotendeels onder controle, maar het kan nog uren duren voordat de brand volledig is geblust. De wind kan daarbij voor herontstekingen zorgen.

De autoriteiten zijn massaal ter plaatse om de situatie onder controle te houden en de brandbestrijding te coördineren.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Vanuit de overheid is vooralsnog geen officiële informatie verstrekt over de situatie.

Bekijk hier een video van de situatie.