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Automobilist omgekomen bij eenzijdig ongeval Derde Rijweg

KAM Thuiszorg

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Een automobilist is afgelopen nacht rond 04.00 uur om het leven gekomen bij een eenzijdig ongeval aan de Kwattaweg in Suriname.

Het incident deed zich voor in de omgeving van het Shell pompstation aan de Derde Rijweg.

Waterkant.Net verneemt dat de 28-jarige bestuurder S.S. tijdens het inhalen van een voorrijder de controle over het stuur verloor en tegen een schutting botste. Hij raakte daarbij zwaargewond en overleed ter plaatse.

Een ingeschakelde arts stelde de dood officieel vast, waarna het lichaam door een uitvaartbedrijf is afgevoerd naar het mortuarium van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De politie heeft de zaak in onderzoek.

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