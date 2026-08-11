1-jarige jongen overleden na ongeluk op goudveld

Een 1-jarige jongen is in de nacht van maandag op dinsdag 11 augustus overleden nadat hij te Wakibasoe in Suriname door een cilinder zou zijn geraakt.

Vernomen wordt dat de vader van het jongetje op het goudveld bezig was met brandwerkzaamheden. Volgens zijn verklaring was een van de cilinders leeggeraakt en wilde hij deze verwisselen. Op dat moment zou het jongetje naar zijn vader zijn gekropen.

De vader verklaarde dat hij zijn zoontje korte tijd uit het oog verloor. Vervolgens viel een van de gas- en luchtcilinders op de rug van het kind, waardoor het jongetje met zijn gezicht op de grond terechtkwam. Hij liep daarbij verwondingen op, waaronder letsel aan het gezicht.

Het zwaargewonde kind werd vervolgens door de Medische Zending naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo gebracht. Daar stelde een arts vast dat het jongetje was overleden. Bij het slachtoffer werden onder meer inwendige bloedingen geconstateerd.

De politie van Brokopondo is belast met het verdere onderzoek naar het tragische ongeval.